O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ( Cemaden ) informou o governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião, dois dias de antes, sobre o risco de um desastre na cidade devido as previsões de fortes temporais.

Segundo matéria divulgada pelo g1, os moradores da região afirmam que não foram alertados sobre o perigo de deslizamento e que a Defesa Civil não emitiu nenhum alerta ou pedido de evacuação das casas , mesmo diante do perigo de deslizamento.

O diretor do Cemaden, Osvaldo Moraes , disse que conseguiu fazer a previsão com 48 horas de antecedência com a localização do desastre. O alerta citava também a Vila do Sahy, local mais afetado, onde mais de 30 pessoas morreram soterradas.

O Cemaden é um órgão federal que opera sem interrupção e monitora, em todo o território nacional, as áreas de risco dos municípios classificados como vulneráveis a desastres naturais.

