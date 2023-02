Divulgação/PM Ambiental PM Ambiental salva família em Boiçucanga

A Polícia Militar Ambiental de São Paulo realizou o resgate de duas famílias, nesta terça-feira (21), em Boiçucanga, São Sebastião. As vítimas foram resgatadas pelos policiais e levadas de barco para a encosta com segurança.

Ao todo, s eis crianças e oito adultos foram salvos dentro de uma casa próxima à praia de Boiçucanga . Outra casa na mesma região, policiais salvaram outra família que teve a residência inundada com nível de água até o teto.

A Polícia Militar Ambiental informou que as equipes de resgatem continuam realizando buscas por pessoas em situação de risco.

