Dados divugados pelo Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia , organizado pela campanha Despejo Zero, apontando que mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19 , em março de 2020.

Segundo a organização, os dados são copilados de modo contínuo e colaborativo desde o início do isolamento social. A campanha registra conflitos de terras e por moradias numa plataforma que divide as 27 estados da federação.

O levantamento aponto o estado de São Paulo como líder no ranking, foram, atpe fevereiro de 2023, 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 sob ameaça de despejo. Logo em seguida, aparece o Rio de Janeiro (6.041 despejadas e 5.513 ameaçadas), Amazonas (4.879 famílias retiradas de suas casas, 32.719 em risco de perder o lar). No total, em todo o Brasil, foram 41.006 despejos.

O empobrecimento de famílias e o desmonte de políticas habitacionais também afetaram e intensificaram diretamente a situação nos últimos anos.

Na pandemia, o Supremo Tribunal Federal proibiu despejos de famílias de suas casas, o que impediu, de alguma maneira, que o problema social não fosse ainda maior. No entanto, casos de despejo continuaram ocorrendo.

O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recriou o 'Minha Casa Minha Vida', além de reformular programa. Ele fez a primeira entrega de apartamentos para famílias de baixa renda na Bahia, com cerca de 600 imóveis na última terça (14).

No país, cerca de 177.628 crianças foram atingidas pela falta de lar ou o risco de perder o teto.Além disso, segundo os dados mapeados, 174.512 idosos, 623.256 mulheres e 685.582 pessoas negras estão entre as vítimas de conflito por terra e moradia -- como o Despejo Zero define a situação.

Já os casos de remoção total ou parcial, apresentam destaque nas regiões Sudeste (mais de 16 mil), Nordeste (mais de 10 mil), Norte (mais de 8 mil), Centro-Oeste (mais de 5 mil) e Sul (mais de 4 mil).

