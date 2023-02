Reprodução/TV Brasil Lula lamenta morte de ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) utilizou as rede sociais neste domingo (12) para enviar uma mensagem de lamento e solidariedade a familiares, amigos e admiradores do político amazonense e ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes .

'Nome seguirá sendo sinônimo do estado que governou e amou', escreveu Lula.

Amazonino Mendes tinha gosto e vocação política, governando o estado do Amazonas quatro vezes, representando-o no Senado, e sendo também prefeito três vezes de Manaus. — Lula (@LulaOficial) February 12, 2023

"Amazonino se dedicou à causa da vida pública até o fim. Com merecimento, seu nome seguirá sendo sinônimo do estado que governou e amou. Minha solidariedade e meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Amazonino Mendes", comentou Lula.

Divulgação Justiça Eleitoral do Amazonas agendou diplomação de Amazonino Mendes, do PDT, para o dia 2 de outubro

Amazonino Mendes estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista , desde o dia 25 de dezembro do ano passado. Ele morreu neste domingo, 12 de fevereiro, aos 83 anos de idade.



