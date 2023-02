Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) solicitou, nesta sexta-feira (10), que Supremo Tribunal Federal (STF) transfira os bolsonaristas presos pelos ataques golpistas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, para prisões nos estados de origem dos investigados.

O documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes e destaca os transtornos causados no sistema de justiça do DF e sugere que é “preocupante a situação vivenciada no sistema prisional do Distrito Federal”.

De acordo com a OAB, o aumento no número de presos causou atrasos em processos administrativos e também impactou os cofres públicos do Distrito Federal.

Em janeiro, o ex-interventor federal Ricardo Cappelli afirmou que os presos seriam transferidos. A prisão de 1.418 bolsonaristas radicais lotou a capacidade da Penitenciária da Papuda, que passou a contar com quase o dobro de detentos.

A solicitação da OAB destaca que o aumento “abrupto da massa carcerária causou o aumento no número de atendimentos de saúde e de advogados, de escoltas e de outras rotinas carcerárias".



A OAB se preocupa também com o volume de atendimentos de advogados aos presos que duram "semanas, diante da intensa procura dos profissionais à unidade prisional”.

Outro ponto em questão está relacionado a falta de pessoal no efetivo policial para atender ao aumento de detentos. A OAB afirma que "não houve acréscimo no efetivo de policiais penais para dar conta de toda demanda e, ainda, não podemos esquecer do impacto financeiro para os cofres públicos do Distrito Federal”.

