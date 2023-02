Reprodução Redes Sociais Emanoel Vitor Alves, de 26 anos, estava a caminho do trabalho quando levou um tiro na cabeça

Emanoel Vitor Alves, de 26 anos, seguia de bicicleta em direção ao trabalho quando levou um tiro na cabeça , durante um ataque de criminosos à Polícia Militar que realizava operação, no bairro de Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar informou que no momento da morte , agentes foram supreendidos por tiros de traficantes que estavam na parte mais alta do Morro do Fogueteiro .

Ainda segundo a PM, os policiais não efetuaram disparos em reação. Eles teriam encontrado o jovem baleado na Rua Barão de Petrópolis e o levaram ao Hospital Casa de Portugal .

Arthur Araújo, irmão da vítima, contou ao jornal O DIA que Emanoel saiu de casa de bicicleta a caminho do trabalho quando foi atingido na parte de trás da cabeça.

"A mulher dele disse para ele tomar cuidado, porque estava tendo operação no morro, mas na hora em que ele saiu de casa não estava havendo confronto. Em certo momento, o tiroteio começou e ele foi baleado", contou.

Emanoel Vitor Alves recebeu atendimento na unidade de saúde na quinta-feira (9) e veio a óbito na madrugada desta sexta-feira (10).

"O que falar do meu irmão? Era uma pessoa amada por todo mundo. Era jovem, inocente, trabalhador, uma pessoa do bem, pai de família. Não tinha ninguém que não amava o meu irmão. Infelizmente ele se foi nessa guerra do Rio de Janeiro que é insaciável e nunca se acaba", comentou.

