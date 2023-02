Reprodução Antonio Carlos Rodrigues, líder do PL paulista na Câmara dos Deputados

O apoio unânime dos parlamentares paulistas do PT à eleição do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) à coordenação da bancada paulista do PL no Congresso, se revela como um forte sinal de que os petistas pretendem dividir a base governista do partido em Brasília.

O deputado federal ACR , como é conhecido entre seus colegas e eleitores, é um experiente 'cacique' da política paulista e também nacional e possui extrema habilidade de intermediação e diálogo no parlamento.

O PL elegeu a maior bancada paulista no Congresso, seguido pelo PT. A bancada é responsável pela indicação de emendas parlamentares de cerca de R$ 250 milhões e é de custume definir para onde os recursos vão ser destinados com a participação de todos os parlamentares.

O objetivo do PT é atrair os parlamentares paulistas do PL na aprovação de propostas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nesse jogo , ACR é um dos elos mais importantes .

Quem é ACR?

Antônio Carlos Rodrigues é um dos políticos mais tradicionais do Partido Liberal. É filiado à sigla desde 1990, ainda quando o partido se chamava PR (Partido da República).

ACR é advogado e procurador. No poder executivo, ocupou os cargos de Secretário Adjunto da Secretaria de Esportes e Turismo de São Paulo, diretor presidente da EMTU, Secretário de Serviços Públicos da Prefeitura de Guarulhos.

O 'cacique' foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo na gestão Serra-Kassab , senador da República e ministro dos Transportes no governo Dilma Rousseff entre 2015 e 2016 .

Antônio Carlos Rodrigues foi preso por alguns dias na Operação Caixa D'Agua da Polícia Federal, no final de 2017, por suspeita de participação em crimes eleitorais. Mas o ministro do STF, Dias Toffolli, suspendeu a ação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.