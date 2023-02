Ataques de tubarão apresentaram queda na última década 07.02.2023 Ataques de tubarão apresentaram queda na última década

Segundo o relatório anual do International Shark Attack File (ISAF) da Universidade da Flórida , o anos de 2022 registrou o menor número de ataques de tubarão em todo o mundo, com registro de 57 encontros violentos entre os predadores e banhistas.

O ano de 2020, um ano após o ínício da pandemia da Covid-19, também registrou 57 ataques. Contudo, desde 2013, a média mundial de ataques de tubarão é de 74 ataques por ano.

Os Estados Unidos são o país onde ocorrem o maior número de ataques de tubarão. Foram registrados no ano passado 43 ataques. A Flórida é o estado com mais casos, 17 no total, havendo apenas a ocorrência de uma morte. A de um mergulhador atacado no final do ano na praia de Keawakapu, em Maui, no Havaí.

A ISAF destacou o caso de um "ataque não provocado" a uma mulher que mergulhou em janeiro passado em Dry Tortugas , nas Florida Keys, e foi mordida por um tubarão-limão (Negaprion brevirostris), um tubarão que “raramente ataca os humanos” .

O termo "ataque não provocado" significa que esse tipo incidente contra pessoas "ocorre no habitat natural" dos animais e sem "provocação humana" .

Registros de ataques de tubarão pelo mundo

O banco de dados destaca em seu último relatório que a maioria doa ataques foi registrada nos EUA e na Austrália , que é segundo país na lista com nove casos. Ataques não provocados acontecerem em menores proporções na Nova Zelândia (1), Tailândia (1) e Brasil (1).

A África do Sul relatou dois ataques, ambos fatais, provavelmente envolvendo grandes tubarões brancos. No mar Vermelho, no Egito, os encontros de tubarões são considerados raros, porém foram registrados dois ataques fatais

De acordo com o diretor do Programa de Pesquisa de Tubarões da Flórida no Museu de História Natural da Flórid a, o número de tubarões nos oceanos do mundo diminuiu.

"Isso pode ter contribuído para a diminuição dos ataques", disse Gavin Naylor à EFE.

“Metade das espécies de tubarões estão em perigo de extinção de uma forma ou de outra, especialmente e sem dúvida devido à sobrepesca”, explicou Naylor.

Políticas de prevenção de ataques

Ele considera outro fator que possa ter contribuido para a queda no número dos ataques. A implementação de áreas que aplicam protocolos de segurança mais rigorosos nas praias, como na Austrália.

Por outro lado, em Long Island (EUA) , houve um número recorde de oito mordidas de tubarão em 2022, em um único mês, que pode ser explicado pela confluência de vários elementos.

Um dos fatores para o aumento dos ataques em Long Island pode ser devido ao fato de os tubarões-tigre terem se instalado na Great South Bay , entre Long Island e Fire Island .

Naylor acredita que e a maioria das mordidas em Long Island foram causadas, provavelmente, por tubarões-tigre que foram atraídos para a zona de 'surfe' pelo influxo de iscas".

