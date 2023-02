Reprodução - PM Confronto entre PMs e suspeito ocorreu na sexta-feira (3) resultou em duas mortes, uma vítima e um suspeito, além de mais duas pessoas feridas

Após o confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de roubo na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, no qual deixou duas pessoas mortas – um suspeito e uma vítima - na última sexta-feira (3), a Polícia Civil vai periciar as armas dos PMs envolvidos do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

A Polícia Militar informou que equipes do batalhão estavam fazendo o policiamento no local onde ocorreu o tiroteio e que, de acordo com a corporação, o confronto só deu início depois que um dos suspeitos começou a atirar contra a viatura.

Além dessas duas pessoas mortas, outras duas que transitavam pelo local no momento da troca de tiros ficaram feridas. Junto ao suspeito atingido, a equipe encontrou um revólver calibre .32. O homem chegou a ser socorrido pelos agentes para o Hospital Federal de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros , além do suspeito, mais três vítimas também foram atingidas por disparos. Uma delas, Adessandro Adão, de 43 anos , que estaria dentro de um ônibus e que acabou morrendo no local. Inicialmente, a Polícia Militar disse em comunicado oficial que a vítima morta seria uma mulher.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) que foi acionada para registro do ocorrido está investigando a conduta dos policiais envolvidos, lembrando que esses agentes e testemunhas já prestaram depoimento ao órgão responsável.

Quanto ao sepultamento de Adessandro Adão de 43 anos , não há informações a respeito da data e horário.