Reprodução - Corpo de Bombeiros PMESP Casa noturna em Suzano será investigada pelas autoridades locais

Na madrugada deste sábado, cinco pessoas - quatro homens e uma mulher - ficaram feridas após a queda de uma laje de uma casa noturna em Suzano, região da Grande São Paulo.

A ocorrência foi feita pela Polícia Militar do Estado do Estado de São Paulo além da Defesa Civil o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e as vítimas que tiveram fraturas nos braços e nas pernas , foram socorridas para hospitais de Suzano e Ferraz de Vasconcelos.

Apesar de assustador, segundo o Corpo de Bombeiros que fez o socorro das vítimas, “apesar de dramática, felizmente todas as vítimas estavam conscientes e já estão sendo tratadas”.

Sobre o colapso da laje do Club Privilege na R. 7 de Setembro, 231 no Jd. Guaio em SUZANO. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência 192, Polícia Militar do Estado do Estado de São Paulo além da Defesa Civil participaram dessa oco. A estrutura colapsada foi de pequena extensão. pic.twitter.com/DP3IB01Sgr — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 4, 2023

No total, oito equipes, com 24 bombeiros, foram até a casa noturna , localizada na rua 7 de setembro, no bairro Jardim Guaio. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar , chegou a ser solicitado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil de Suzano.

Pelas imagens, é possível ver que toda a laje despencou atingindo a pista de dança e parte do bar da casa noturna acumulando muito entulho por toda a parte.

Em nota divulgada pela Prefeitura de Suzano , o estabelecimento não tinha licença para funcionar e que há um mês, o mesmo já havia sido autuado pelo Departamento de Fiscalização de Posturas e pela Vigilância Sanitária por falta de documentos.

Ainda de acordo com a nota divulgada, é provável que o bar tenha sido aberto de madrugada, considerando que às 22 horas, equipes de vigilância que transitavam pela rua, ja haviam interditado um bar vizinho que também estava irregular.