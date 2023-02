Reprodução/TV Cabo Branco Polícia operação contra extração irregular de minério em Santa Rita, na Paraíba

A Polícia Ambiental da Paraíba desarticulou nesta quinta-feira (2) uma mina com atividades irregularres de extração de minério , na zona rural de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa.

De acordo com a polícia, a atividade funcionava sem licenciamento ambiental e foi embargada devido à falta de autorização.

A operação resultou na apreensão de três caminhões-caçamba e duas escavadeiras que estava no canteiro das escavações.

Os cinco responsáveis pela extração do minério foram multados em R$ 100 mil e levados para a Polícia Federal para prestarem esclarecimentos.

A extração de minério sem licença ou autorização é crime e está tipificado no código penal. A pena para esse tipo atividade ilegal pode variar de 6 meses a um ano de detenção, atlém de pagamento do multa.

