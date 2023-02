Reprodução: Flickr - 02/02/2023 Senador Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) voltou atrás na acusação de tentativa de coação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , para o parlamentar aderir a um plano de golpe de Estado, que segundo ele, foi elaborado pelo ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Do Val ainda não apresentou ou divulgou provas sobre a reunião, que ocorreu em 8 de dezembro na Granja do Torto. Ela afirma ter os 'prints' das conversas com Silveira, além de uma gravação. Porém, até o momento nada foi apresentado publicamente.

Marcos do Val relata que o 'plano' envolvia gravar clandestinamente o ministro do STF Alexandre de Moraes. Do Val tentou minimizar a participação de Bolsonaro na conspiração. Ele explicou que fala sobre coação envolvendo Bolsonaro foi proferida em um "momento de raiva".

"Eu estava em um momento de muita raiva porque trabalhei desde 5h da manhã tentando trabalhar para ver se a gente conseguia eleger o Marinho e era quase meia-noite. Ai foi aquele desabafo que você quando nervoso, qualquer discussão depois você se arrepende do que fala", contou.

Segundo o senador, Bolsonaro não falou 'nada do tipo... senador, pensa'. Mas também não impediu Daniel. O senador reafirmou que plano golpista era de Daniel Silveira.

"O presidente estava numa situação semelhante a minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira", disse.

