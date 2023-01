Reprodução Lacalle Pou se reúne com Lula em Montevidéu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente do Uruguai Lacalle Pou , nesta quarta-feira (25), em Montevidéu, com o objetivo de 'fortalecer laços comerciais' entre os países latinoamericanos.

Lacalle Pou disse que um dos pontos de destaques da reunião é uma proposta de reforma para aumentar a capacidade da Ponte Internacional Barão de Mauá, ponte sobre o rio Jaguarão, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai.

"Eu estou envergonhado porque que acho assinei algo [sobre a ponte] com Mujica [ex-presidente uruguaio] sobre a ponte e eu pensei que estava pronta e a obra nem começou. Hoje assumo o compromisso de fazer a reforma dessa ponte. Porque isso interessa ao povo do Brasil e do Uruguai", comentou Lula.

A ponte liga as cidades de Jaguarão, no lado brasileiro, e Rio Branco, no lado uruguaio.

"Eu cansei de falar que o Brasil não pode crescer sozinho, o Brasil deve crescer junto a todos da América Latina. Vivíamos o melhor momento político. Foi uma década de crescimento. Agora, vivemos um cenário diferente. Quando deixamos o governo o Brasil era a sexta economia do mundo. Agora somos a décima terceira", discursou Lula.



