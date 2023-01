Reprodução Antônio Cláudio Alves Ferreira, suspeito de quebrar a relíquia de Dom João VI

O ataque ao relógio de Dom João VI na invasão de bolsonaristas no Palácio do Planalto e outras sedes do governo em Brasíli a, no dia 8 de janeiro, ainda não foi solucionado.

O relógio produzido por Balthazar Martinot e trazido ao Brasil em 1808 por Dom João VI foi atirado ao chão sem piedade.

O homem que aparece nas imagens vandalizando a relíquia rara do acervo brasileiro foi identificado pela polícia e está foragido da justiça.

Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos foi registrados pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto flagraram o momento que um vândalo atira a peça histórica no chão.

O homem foi identificado como Antônio Cláudio Alves Ferreira , de 30 anos e supostamente vive na cidade de Catalão , localizada aproximadade a 260 km de Goiânia.

Aa TV Globo, no programa Fantástico, entrevistou um parente do suspeito que afirma ter o identificado na Tv, quando viu as gravações do ataque

O Ministério da Justiça considera Antônio Cláudio Alves Ferreira foragido. A Polícia Civil de Goiás levanta informações sobre Antônio Cláudio com informações de denúncias anônimas.

O delegado Jean Carlos Arruda disse, em entrevista ao Fantástico, que “a Polícia Civil recebeu duas ligações na terça-feira pela manhã, de maneira anônima, nas quais duas pessoas diziam que sabiam quem era o indivíduo que havia danificado aquele objeto nas manifestações em Brasília. A polícia civil realizou uma checagem nos nossos sistemas internos, conferimos a existência desse indivíduo com o nome completo, com todos os seus dados e registros".

