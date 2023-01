Pedro Ivo/ Agência O Dia Monique Medeiros, junto do ex-vereador Jairo de Souza, o Jairinho, é acusada pela morte do filho Henry Borel.

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, voltou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação do Rio. Ela, que é servidora concursada, estava afastada desde abril de 2021, quando foi presa acusada de matar o próprio filho. Segundo a pasta, ela atua em função administrativa no almoxarifado.

Monique, que é ré no processo da morte do filho juntamente com o ex-vereador Jairo de Souza, o Jairinho , aguarda o julgamento em liberdade depois de ter tido sua prisão revogada pelo STJ.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação explicou que não há motivos para a servidora ser afastada.

"A orientação jurídica recebida pela Secretaria Municipal de Educação foi de que como a servidora foi solta pelo Superior Tribunal de Justiça e ainda não houve sentença condenatória, não há como a servidora concursada ser afastada e ter sua remuneração suspensa, razão pela qual ela retornou ao trabalho, em função administrativa no almoxarifado da Secretaria", informou a pasta em comunicado.

Antes de ser presa, até agosto de 2020, Monique exercia o cargo de diretora na escola municipal Ariena Vianna da Silva, em Senador Camará, na Zona Oeste da cidade. Depois, pediu exoneração do cargo e passou a atuar no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná, no Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM).

Monique foi exonerada do TCM em março de 2021, mas não perdeu a matrícula no município por ser concursada e estar licenciada.











