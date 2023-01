Reprodução: iG Minas Gerais Contaminação dos rios com mercúrio, devido a prática do garimpo ilegal, tem causado a morte massiva de integrantes da etnia indígena de Roraima.

A associação Yanomami Urihi divulgou uma nota em suas redes sociais informando que a indígena ianomâmi, que teve sua foto divulgada apresentando grave situação de desnutrição, morreu. A entidade ainda pediu que as pessoas parem de compartilhar a imagem da indígena, em respeito aos costumes culturais do grupo.

“Na cultura Yanomami, após o falecimento, não pronunciamos o nome da pessoa, queimamos todos os seus pertences, e não permitimos que fotografias permaneçam sendo divulgadas. Estamos vivenciando uma crise humanitária, e sabemos que o governo se mobilizou buscando ações que ofereçam todo o suporte que a população necessita neste momento. É um momento triste, mas continuamos com toda força para que o povo Yanomami tenha sua dignidade de volta”, informou o grupo neste domingo (22), no Instagram.





Segundo o Ministério dos Povos Originários, comandado pela ministra Sônia Guajajara , ao menos 99 crianças da comunidade indígena Yanomami já morreram devido o avanço do garimpo ilegal na região.

As mortes foram causadas, na maioria dos casos, por desnutrição, pneumonia e diarreia. As vítimas são crianças de um a quatro anos, e os dados são referentes ao ano de 2022.

Ainda de acordo com o Ministério há uma estimativa de que, ao menos, 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome no território.

Além das mortes, em 2022 foram confirmados cerca de 11.530 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, que estão distribuídos entre 37 Polos Base. As faixas etárias mais afetadas são de pessoas de 50 anos, seguidas de jovens de 18 a 49, e crianças de cinco a 11 anos.

Na última sexta-feira (22), o Ministério da Saúde decretou emergência em saúde pública em decorrência da desasisstência do povo ianomâmi.

"Para enfrentarmos a desassistência sanitária dos povos que vivem nessa que é a maior reserva indígena do país, declaramos Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) e instalamos um Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE)", escreveu a ministra da pasta, Nisia Trindade , nas redes sociais.

Deputados petistas acionam PGR contra Bolsonaro e Damares

Deputados do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara protocolaram, neste domingo (22), uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) , por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomami, da reserva indígena homônima no estado de Roraima.



A representação criminal também se estende a todos os ex-presidentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) que estiveram no cargo durante o mandato do governo anterior, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2022.

