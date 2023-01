Imprensa Polícia Penal Minas Gerais Dois homens morrem em teste físico de concurso da Polícia Penal Minas Gerais

Dois homens candidatos no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais morreram na após participarem de um concurso. A causa das mortes não foi especificada. Eles participavam de exame de resistência física no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mineira divulgou nota de 'profundo pesar pelas mortes dos dois candidatos do concurso'. A Sejusp informou que 'ambos os homens apresentaram um quadro de mal súbito após a finalização do exame físico de corrida de resistência'.

Eles foram atendidos pela equipe que acompanha os testes físicos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. Os homens teriam chegado no local com vida, mas após o quadro de saúde de ambos se agravar, eles não resistiram.

