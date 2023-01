Rovena Rosa / Agência Brasil - 28.09.2022 Chuva em São Paulo

A região Sudeste, Centro-Oeste, costa do Sudeste e parte da região Sul do país permanecem com chuvas durante esta quinta-feira (5), devido a algumas áreas de instabilidade que se formam por conta da quantidade de ar quente e úmido, somada a circulação de baixa pressão atmosférica.

A região Sul apresenta um dia com sol forte e sem chuva , com calor à tarde e temperatura amena à noite. Previsão de geadas na parte mais alta da serra catarinense e pancadas de chuva no norte e no litoral do Paraná.

A região Sudeste terá dia chuvoso na parte norte e leste de São Paulo, no centro-sul do Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas e na Zona da Mata Mineira. No Centro-oeste e sul de São Paulo podem ocorrer pancadas de chuva isoladas e o sol já aparece forte em seguida.

Na região Centro-Oeste há também áreas de instabilidade. Somente no oeste e o sul de Mato Grosso do Sul a nebulosidade deve cair e o dia ficar sem chuva. As demais áreas da região continuam com nuvens, pancadas de chuva com raios frequentes.

Na região Nordeste há um Vórtice Ciclônico que espalha as nuvens, que estão carregadas na Bahia, Maranhão e Piauí. Estes estados têm alerta para chuva moderada a forte.

Na região Norte as áreas de instabilidade continuam pela influência da Zona de Convergência Intertropical. Todo o Norte tem mais um dia com muitas nuvens carregadas e deve ocorrer pancadas de chuva com raios no decorrer do dia.

Alerta para risco de temporais em Minas Gerais (exceto no Jequitinhonha), no sul do Espírito Santo, no Norte do Rio de Janeiro, em Goiás, no centro, leste e norte de Mato Grosso , Distrito Federal, Tocantins, centro, sul, leste e oeste do Pará, centro-oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, sul e leste do Amazonas, Rondônia, Acre e norte do Amapá.

Com informações do Clima Tempo*

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.