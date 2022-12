Reprodução Polícia Militar (MG) Chuvas causam estragos em 91 cidades em Minas Gerais

As fortes chuvas que atingem parte do sudeste do país deixaram 91 municípios mineiros em situação de emergência , segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG).

"A MG-105 foi interditada pois as manilhas que dão vazão às águas foram danificadas e por consequência a estrutura de parte da rodovia colapsou", informou a Defesa Civil.

O órgão informou que até o momento oito pessoas morreram por efeitos dos estragos causados pelas fortes chuvas. Cerca de 1.244 pessoas foram desabrigadas e 4.344 desalojadas de suas residências.

A previsão é as chuvas continuem com a mesma intensidade pelo menos até a próxima quinta-feira (22).

"Ao longo dos próximos três dias a instabilidade tende a aumentar, dessa forma há previsão de chuva volumosa, inclusive na capital e Região Metropolitana de Belo Horizonte", informou a Cedec-MG.

