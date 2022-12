TV Estatal Chinesa Hospitais chineses expandem UTIs e aumentam reservas médicas para lidar com surto de COVID-19

Cerca de 22 milhões estão com suspeitas contaminação de Covid-19 em Pequim, capital da China , o que representa quase um terço da população da cidade.

O país enfrenta a pior onda de contaminação do vírus desde o início da pandemia. A nova cepa é descendente da variante Ômicron, denominada de BQ.1 e tem maior capacidade de transmissão que as outras cepas até então agora.

Hospitais chineses estão à beira de um colapso após o país flexibilizar a estratégia de controle da doença. A falta de pessoal de enfermagem para UTIs é 'maior desafio' para instituições médicas do país, enquanto mortes pela doenças tem sido subestimados.

A medida que casos de contaminação do vírus se espalham pela capital, a população local começa a lotar supermercados, vias estão congestionadas ao ponto que caminhoneiros não conseguem levar cargas e suprimentos de um lugar para outro.

Por medo de um novo 'lockdown', cargas presas nos engarrafamentos não estão chegando nos supermercados e a população começa a se se preparar para acumular produtos essenciais para mais uma possível quarentena.

As prefeituras intensificaram esforços para expandir as unidades de terapia intensiva (UTIs) e aumentar reservas de recursos médicos e instalações de tratamento para casos graves de COVID-19.

De acordo com agências de notícias internacionais, a falta de pessoal médico totalmente treinado para as UTIs é o maior desafio para os hospitais.

A governo chinês inaugurou um Hospital Popular no distrito de Dazu, no município de Chongqing, no sudoeste da China, sob um custo de US$ 2,67 milhões.

Enquanto a população protestava contra as medidas de restrições da Covid-19. Em resposta, Pequim flexibilizou regras de isolamento de pacientes com casos leves e de contatos próximos. Com isso, o número de novas infecções apresenta crescimento rápido e até o momento a quantidade de mortes não foi informada.

