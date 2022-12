Reprodução/ O Globo União é condenada a indenizar Lulinha por danos morais por divulgação de áudios por Sergio Moro na Laja-Jato

A juíza Ana Lucia Petri Betto, da Justiça Federal de São Paulo, determinou que a União pague R$ 60 mil de indenização ao empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente eleito Lula (PT) e também à sua esposa, Renata de Abreu Moreira .

A condenação por danos morais é relativa a divulgação de áudios pelo então juiz Sérgio Moro na condução da operação Lava-Jato. Em 2016, Moro era titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e autorizou a divulgação de áudios de conversas pessoais entre o casal, amigos e familiares.

Moro hoje é senador eleito pelo União Brasil-PR e está em atrito com PL que contestou sua eleição na Justiça Eleitoral, mas após sua saída do poder judiciário chegou a assumir cargo de Minsitro da Justiça nos primeiros meses da gestão Jair Bolsonaro (PL).

Ana Lucia Petri Betto, da 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, afirma que a divulgação foi feita de forma ilegal e que o casal não tinha relação com as investigações do Ministério Público Federal (MPF).

Na decisão, a juíza afirma que o ato de autorização de divulgação dos áudios causou 'verdadeira mácula à personalidade [...] transcendendo o mero aborrecimento' da intimidade de Fábio Luís Lula da Silva e Renata de Abreu Moreira.

