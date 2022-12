Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Ronaldo Caiado - Goiás

O governador de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil) foi internado em SP para se submeter a cirurgia cardíaca após reclamar de palpitações no peito que o incomodava há dias.

Caiado encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo e passará por cirurgia de revascularização do miocárdio, a chamada ponte de safena e implante de mamária. O procedimento desvia o sangue da aorta para as artérias coronárias.

Caiado descreveu que sentia palpitações no peito há 5 dias, o que é um sintoma típico do problema. Ainda em 2019, o governador passou por problema cardíaco com um quadro de angina e implantou um 'stent' - pequeno tubo utilizado para restauraro fluxo sanguíneo na artéria coronária.

