O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira em Brasília seu antigo aliado do 'centrão' e cacique da política nacional, o ex-presidente José Sarney (MDB) .

Lula chegou à residência de Sarney às 10h40 e permaneceu no local por cerca de uma hora e meia. O encontro entre as figuras emblemáticas acontece em meio às negociações da equipe de transição do PT com o MDB, partido chave da articulação do 'centrão' na Câmara dos Deputados e no Senado Federal , que articula a adminstração de ministérios na próxima gestão petista.

Nesta semana, Lula se reuniu com o presidente do partido Baleia Rossi (MDB). No encontro, chegou a dizer o MDB receberá o controle de um ministério e não três como almeja a sigla. O nome mais cotado é o da senadora Simone Tebet (MDB) que declarou apoio à candidatura do presidente eleito no segundo turno das eleições.

Ainda não está definada a pasta que o MDB deve ganhar, já que a executiva nacional do PT tem 'batido o pé' contra a indicação de Tebet ao ministério do Desenvolvimento Social .



