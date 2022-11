Reprodução / CNN Brasil - 09.11.2022 Lula e Lira se encontram pela primeira vez após a vitória do petista nas eleições 2022

O Partido dos Trabalhadores precisa de apoio dos partidos aliados para ter chances de assumir o controle da CCJ na Câmara . A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) é principal da Casa, pois delibera sobre a constitucionalidade dos projetos que são enviados à votação em plenário.

Os deputados petistas vão a poiar a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara e tentar minar o poder do PL, que tem a maior bancada de oposição.

A expectativa do PT é reunir pelo menos 15 siglas partidária e contrapor a linha de frente à oposição bolsonarista ao futuro governo petista.

Com 99 parlamentares, o PL ainda sim pode ficar sem o controle da CCJ caso não obtenha apoio suficiente de deputados. Lira já reuniu o apoio de 14 legendas na disputa pela reeleição à presidência da Câmara, que acontece em fevereiro.

Lira que é abertamente aliado de Jair Bolsonaro (PL) contou com apoio do PT, PC do B, PV e PSB. A condição dessa 'aliança' seria exatamente no compromisso do presidente da Câmara não interferir na disputa do PT para assumir a presidência da CCJ.

O controle da CCJ deve assegurar aos representantes do próximo governo, a definir a ordem das pautas e propostas de interesse governo que são encaminhadas ao Plenário. Dá também o poder de 'atrasar ou adiar' propostas que não estão nos planos do governo.

