Reprodução Twitter / 29.11.2022 Suspeito confessa ter matado Luana Marcelo de 12 anos

A Polícia Civil de Goiás encontrou nesta terça-feira (29) o corpo da criança Luana Marcelo, de 12 anos , que havia desaparecido no município de Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana de Goiânia desde o útimo domingo.

A menina foi à padaria, que fica a apenas 400 metros de onde morava com sua mãe e não voltou para casa. Mas hoje, a morte foi confirmada pela polícia.

O corpo estava enterrado na casa do suspeito que foi preso. O homem tinha sido levado para a delegacia na tarde de segunda-feira (28), quando foi ouvido.

A polícia não divulgou no nome do suposto autor do crime, porém circula nas redes sociais de jornais locais, um vídeo supostamente gravado pelos investigadores no momento em que o suspeito confessa que matou Luana.

"Confirmamos que foi localizado o corpo. A gente queria ter um resultado e achá-la viva, mas localizamos o corpo na residência do suspeito. Desde ontem, a gente estava com essa suspeita, nós cumprimos o mandado de prisão e, em diligência, foi encontrado o corpo da menor na residência do suspeito", disse a delegada Caroline Borges.

Leia também Lula quer anunciar logo o futuro Ministro da Defesa

O suspeito, que já tem passagem por estupro, foi ouvido na delegacia e também levado ao Instituto de Criminalística para coleta de material genético, que será usado em exames de corpo e delito.

Entenda:



Luana Marcelo sumiu na manhã do último domingo, 27 de outubro, no setor residencial Madre Germana 2. A mãe da vítima, a diarista Jheiny Hellen, disse a polícia que a filha teria saído para ir a padaria com R$ 10. Ela afirmou que a filha não costumava deixar casa da mãe sem avisar e que não passava por nenhum tipo de problema de saúde ou emocional.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.