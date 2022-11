Reprodução Twitter / 29.11.2022 Suspeito confessa ter matado Luana Marcelo de 12 anos

O corpo da criança Luana Marcelo Alves, de apenas 12 anos, foi encontrado enterrado no quintal nos fundos da casa do ajudante de pedreio Reidimar Silva, em Aparecidade de Goiânia. O homem foi preso temporariamente nesta terça-feira (29) e caso está prestes a ser encerrado.

O criminoso será autuado em flagrante por estupro de vulnerável na forma tentada. O suspeito, mesmo tendo confessado o crime, ainda está sendo investigado, pois os resultados de laudos de perícia não estão prontos .

Reidimar Silva aparece em um vídeo nas redes sociais onde conefessa que matou a criança e aponta com a cabeça o local onde teria enterrado a vítima. Já na delegacia ele teria também confirmado que tentou abusar sexualmente antes de praticar o homicídio.

A menina foi à padaria, que fica a apenas 400 metros de onde morava com sua mãe e não voltou para casa. Mas hoje, a morte foi confirmada pela polícia.



O corpo estava enterrado na casa do suspeito que foi preso. O homem tinha sido levado para a delegacia na tarde de segunda-feira (28), quando foi ouvido pela primeira vez. No momento da prisão, os investigadores fizeram um vídeo com o criminoso confessado o assassinato.

