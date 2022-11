Arquivo pessoal Allison Frade estava em um casamento antes de desaparecer

O jovem dentista Allison Frade, de 31 anos, estava desaparecido desde domingo (20), após sair de uma festa de casamento de um casal de amigos acompanhado da namorada.

O corpo da vítima foi encontrado ontem (23) debaixo de um viaduto da rodovia Presidente Dutra no interior de São Paulo, próximo a cidade de Taubaté.

Segundo relatos da namorada, Paloma Moreira, Allison foi visto pela última vez por volta das 0h30 de domingo (20), no quilômetro 2 da rodovia Carvalho Pinto.

Ela contou a polícia que os dois estavam em um casamento e foram embora juntos. O casal teria começado a discutir enquanto trafegavam na rodovia. Como o namorado estava alcoolizado, eles pararam a viagem para o casal conversar. No meio da discussão, Allison pegou a chave do carro e saiu andando pelo canto da estrada e desde então não foi mais visto.

Após horas a espera de Allison, Paloma chamou a concessionária da rodovia. Os funcionários procuraram pelo jovem durante a madrugada, mas não tiveram sucesso. O carro, então, foi guinchado. Sozinha, Paloma foi a casa dos sogros e contou o que aconteceu. Então, a família registrou a ocorrência na delegacia.

Após dias de buscas pela região, o corpo de Allison foi encontrado debaixo de um viaduto próximo ao local onde o carro havia sido guinchado. A Polícia Civil informou que a morte pode ter sido causada pela queda que sofreu de uma altura de sete metros na rodovia próximo a Taubaté. Com ele, foram encontrados documentos, carteira e celular.

Mas os exames de corpo de delito da perícia ainda não foram concluidos. A polícia solicitou a quebra do sigilo telefônico, de mensagens de celular e histórico de acessos na internet da vítima junto a justiça, para dar andamento a conclusão do inquérito.

