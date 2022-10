Reprodução/Globo Tarcísio de Freitas em participação do SP1 ainda no primeiro-turno;

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira (31) que uma das principais áreas de atuação de seu governo será focada em assistência social no atendimento de pessoas em situação de rua na capital e no estado.

Segundo levantamento divulgado em julho deste ano por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a população em situação de rua no Brasil cresceu neste ano, e apenas na cidade de São Paulo, são 42.240 pessoas vivendo nas ruas. Em todo o país, mais de 180 mil pessoas moram na rua.

"Vamos discutir rapidamente a questão das pessoas em situação de rua. A população está chocada com a quantidade de pessoas em situação de rua. A gente tem que dar um solução para isso", disse em entrevista ao SPTV

Para Tarcísio é preciso atuar diretamente com profissionais da área de assistência social.

"Com uma política forte de assistência social de maneira que a gente possa reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, fazer o tratamento dos dependentes químicos e encaminha para comunidad terapêutica, a gente sabe que é um trabalho super complexo, a gente tem que iniciar", concluiu o próximo governador.

