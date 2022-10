Reprodução Marcos Penido vai trabalhar para concluir transição de governo com Guilherme Afif Domingos na próxima gestão de Tarcísio de Freitas / 31.10.2022

O governador eleito Tarcísio de Freitas anunciou nesta segunda-feira (31) o nome do ex-deputado federal pauslita Guilherme Afif Domingos , para coordenar a gestão de seu governo. Domingos também será responsável por mediar a transição com a atual governo de Rodrigo Garcia. O atual governador designou o secretário de Governo, Marcos Penido , para coordenação do processo de transição com governador eleito.

Guilherme Afif Domingues é empresário, ex-deputado federal, atua como assessor de Paulo Guedes e já trabalhou nos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer.

"Em termos de secretariado, a gente deve ter um todo novo. A gente vai começar essa transição com as pessoas que participação da elaboração do nosso plano de governo, que deve ser coordenado pelo Guilherme Afif Domingos, pela experiência que ele tem. Já foi vice-governador de São Paulo, coordenou toda montagem do nosso programa, tem muita vontade de geração de emprego, então vai trabalhar com Penido para tocar essa transição", disse Tarcísio.

Rodrigo Garcia já havia anunciado o início da transição logo após a divulgação oficial do resultado das eleições. O atual governador, assim que foi derrotado no primeiro-turno das eleições paulistas manifestou apoio a Tarcísio na disputa contra o petista Fernando Haddad.

“Desejo sucesso a Tarcísio de Freitas. Faremos a transição que o povo de São Paulo espera, com transparência e diálogo. Entregarei um Estado pronto, para um inédito salto de desenvolvimento, contas em dia e mais de R$ 30 bilhões para investimentos”, disse.

