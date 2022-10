Reprodução/TV Globo Em coletiva, Tarcísio de Freitas defendeu um alinhamento com o governo federal, mas ressaltou que manterá economia liberal no estado

O governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse nesta segunda-feira (31) que seu governo vai se alinhar ao Governo Federal para poder avançar no desenvolvimento do estado de São Paulo.

Tarcísio falou em entrevista ao SPTV da Globo e respondeu à pergunta de uma eleitora sobre transporte público. O governador eleito disse que estudará a ampliação do bilhete único para a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) que realiza rotas estaduais.

Sobre os nomes que ocuparão as secretarias estaduais de governo, Tarcísio disse que ainda não está definido e preferiu evitar citar nomes envolvendo a gestão do presidente derrotado Jair Bolsonaro (PL) e também do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB).

"Hoje eu não tenho isso no radar. vamos discutir ao longo do tempo. o que vou procurar é o melhor quadro com conhecimento do estado de sp e conhecimento tecnico, reputação e que possa fazer uma grande traballho.

Questionado pelo apresentador Alan Severiano qual seria seu primeiro ato ao assumir o governo Tarcísio disse que irá estudar uma série de medidas para os primeiros dias de governo.

"Nós vamos estudar uma série de medidas para os 100 primeiros dias. Campo tributário, saúde, segurança pública e infraestrutura. O grande compromisso é honrar aquilo que nós nos comprometemos ao longo dessa campanha".

O governador eleito anunciou o ex-deputado federal Guilherme Afif Domingues para coordenar a transição de governo junto ao secretário do atual governo Marcos Penido.

