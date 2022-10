Reprodução - Reuters Militantes do Al-Shabaab travaram uma insurgência na Somália desde 2006.

Um veículo carregado de explosivos detonou na cidade de Kismayo, no sul da Somália, neste domingo (23/10). Segundo testemunhas, os combatentes do Al-Shabaab são os responsáveis pela explosão. Eles chegaram a atacar uma reunião da comunidade. Pelo menos três pessoas morreram e 10 ficaram feridas.

Os agressores abriram caminho para o hotel Tawakal após a explosão. Depois se envolveram em tiroteios com as forças locais, de acordo com as autoridades de segurança.

Militantes do Al-Shabaab travaram uma insurgência na Somália desde 2006. O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou em maio os militares dos EUA a enviar tropas de Operações Especiais de volta à Somália para combater a crescente ameaça do grupo ligado à Al-Qaeda. Em junho, ataques aéreos dos EUA contra o al-Shabaab mataram dois membros do grupo no sul da Somália.

Na época do ataque em Kismayo, o hotel estava hospedando um seminário com a presença de membros da comunidade, incluindo idosos, disse a testemunha Dhaqane Abdi por telefone.