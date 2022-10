DIVULGAÇÃO AGÊNCIA BRASIL Deputado cita cena de Tropa de Elite e diz que estudante merecem ser queimados vivos - 21.10.2022

O deputado federal bolsonarista Bibo Nunes (PL) afirmou durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, que estudantes da Universidade de Santa Maria (RS) merecem 'ser queimados vivos'.

O deputado citou o filme 'Trope de Elite' especificamente uma cena onde um estudante é queimado vivo por traficantes em uma favela no Rio e acrescentou "é isso que esses estudantes merecem".

Nunes fazia uma 'crítica' a um protesto de alunos da Universidade Federal de Santa Maria contra o contingenciamento de verbas para as instituições de ensino superior por parte do governo federal.

Nunes dizia que os estudantes eram bancados pelos pais e que incentivavam a violência ao comprar "maconha e cocaíne de traficantes", e que segundo são responsáveis pelo financiamento da compra de armas para o crime organizado.

Após o vídeo viralizar, Nunes alegou que a fala foi editada.

Deputado Bolsonarista diz que Estudantes Universitários do Rio Grande do Sul deveriam ser mortos queimados dentro das universidades. É preciso barrar o Bolsonarismo agora. Senão a Barbárie se abaterá sobre a nação. pic.twitter.com/1XKwM31mwa — Luiz Müller (@luizmuller) October 21, 2022

A cidade de Santa Maria entrou no noticiário nacional pela tragédia da boate Kiss. O incêndio matou 242 pessoas e feriu mais de 600 em 2013, a maioria das vítimas era de estudantes da cidade.

