Divulgação Redes Sociais - 18.10.2022 Bolsonaro leva uma multidão a comício em São Gonçalo - 18.10.2022

O presidente Jair Bolsonaro reúne uma multidão de apoiadores durante um comício realizado no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, nesta terça-feira (18). O evento conta com a presença do governador Cláudio Castro (PL), do prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL), do deputado estadual eleito Douglas Ruas (PL), do senador Flávio Bolsonaro (PL) e outras lideranças políticas.

Durante a chegada do presidente, que ocorreu por volta das 11h, o público gritou frases como: “Eu vim de graça”;“Lula ladrão, seu lugar é na prisão”; “Gonçalense vota no Bolsonaro” e “A nossa bandeira jamais será vermelha”. O evento teve início com um salve de palmas para Jesus, seguido do Hino Nacional cantado pela cantora gospel Cristina Mel.

Dentre os apoiadores, o aposentado Wilson Cleber, 68 anos, revelou o motivo de votar novamente no presidente. “Eu acho ele a melhor a opção porque ele é contra o aborto, contra legalização das drogas, contra ideologia de gênero e contra a corrupção”, disse.

Outro gonçalense, o empresário Udson Flávio, 33 anos, contou votar no Bolsonaro devido a defesa dos seus princípios. “Ele defende tudo que a gente quer, pátria, família e Deus. Além disso, hoje ele vai ter um parlamento de extrema direita, então ele vai poder governar de verdade”, explicou.

Já o militar aposentado Luiz Carlos Amaral, 58 anos, defendeu que o presidente só teve dois anos de governo. “Ele só teve dois anos para trabalhar, porque os outros dois foram de pandemia, enquanto o outro teve 16 anos e afundou o Brasil'', comentou.

Enquanto outra apoiadora, a funcionária pública aposentada, Marialva Ornelas, 58 anos, relatou acreditar no governo Bolsonaro. “Precisamos dar uma virada nesse país, uma história diferente que nunca vimos antes, uma oportunidade de elevar a autoestima do país, eu acredito no capitão” contou.

