Reprodução/Twitter - 18.08.2022 Sergio Moro criticou o PT e sinalizou para Bolsonaro

O ex-juiz e agora senador eleito pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil) publicou em suas redes sociais um chamado às urnas para o segundo turno das eleições.

Moro, que é ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) , reatou apoio ao presidente após turbulenta saída do minsitério da Justiça ao qual comandou nos primeiros meses da gestão do atual presidente.

#VemPraUrna Não vamos deixar de votar em 30 de outubro. No 1. turno 32 milhões de brasileiros não foram às urnas. Convoco, principalmente, os eleitores de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba. A capital da Lava Jato teve grande abstenção. Vamos votar e derrotar o PT! pic.twitter.com/Oknkd4vj9C — Sergio Moro (@SF_Moro) October 6, 2022

O ex-juiz Sergio Moro foi responsável por processos da Lava Jato e deixou sua função em 2018 para assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro.

Após um ano e quatro meses no primeiro escalão do governo do presidente, Moro alegou diferenças de pensamentos com o presidente e anunciou sua demissão dia 24 de abril de 2020.

Sergio Moro (União Brasil) foi eleito senador pelo Paraná com 1,9 milhão votos e ocupará a cadeira de Alvaro Dias, após dizer por diversas vezes que não entraria na carreira política.

Hoje, o senador eleito postou um vídeo nas redes sociais com críticas à corrupção e também a um possível 'movimento para destruir a Lava Jato'. Moro declarou recentemente apoio a reeleição do presidente Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial.

