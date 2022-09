Reprodução/Twitter Rússia ataca parte da cidade de Severodonetsk, área importante em Lugansk, no leste da Ucrânia

Uma pessoa morre e duas ficam feridas após ataque da Ucrânia em Belgorod (Rússia). Diante do ocorrido, o país governado por Putin anuncia sua contrapartida. Diversos ataques serão efetuados nas regiões de Donetsk, Kherson, Mykolaiv e Kharkiv.

A cidade russa fica perto de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde as tropas russas têm focado os ataques em território ucraniano nas últimas semanas. Em abril, Belgorod foi palco do primeiro bombardeio dentro da Rússia, após o início da invasão de tropas de Moscou à Ucrânia .

A Ucrânia ainda não se posicionou sobre os ataques , mas Kiev tem mantido silêncio sobre muitos dos ataques ao seu país invasor. Em agosto, duas explosões foram registradas em bases militares na Crimeia, a península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. Em ambos os casos, o governo ucraniano não se pronunciou.