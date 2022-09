MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Justiça Eleitoral ainda estão analisando 138 recursos

Ao todo, mais de 185 candidaturas foram barradas pela Justiça Eleitoral, que tem aplicado a Lei da Ficha Limpa. Isso representa 8,51% do total de pretendentes a ocupar os cargos públicos. Em 2018, 173 pessoas foram impedidas.

Ainda há 138 candidatos que entraram com recurso contra decisões que indeferiram suas candidaturas , e não estão incluídas no montante. Os dados são do painel de estatísticas do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ).

Ausência de requisito de registro (75,1%) e indeferimento de partido ou coligação (15%) batem a Ficha Limpa entre os maiores motivos de indeferimento nas eleições de 2022. Um candidato pode ter mais de um motivo para o indeferimento de candidatura.

Quem tiver o registro indeferido, mas que ainda tem recurso pendente de análise, continua na disputa “sub judice”. Mesmo nessa situação, é possível concorrer normalmente, inclusive usando o horário eleitoral no rádio e na televisão.