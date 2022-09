Reprodução/Instagram Jair Bolsonaro criticou Moraes

O time jurídico de Jair Bolsonaro entrou nesta segunda-feira (5) com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para remover um vídeo utilizado pela campanha de Lula que destaca a compra de uma série de imóveis – em dinheiro vivo – pela família do presidente.

Para a campanha de Bolsonaro, o vídeo emprega "discurso de ódio" com o "indisfarçado propósito" de "erodir" a candidatura do presidente à reeleição. A peça se tornou a principal aposta do PT para minar o discurso anticorrupção do adversário.

Conforme revelou o UOL, o clã Bolsonaro usou dinheiro vivo nas compras de 51 imóveis dos anos 1990 para cá. Embora não seja necessariamente um crime, o emprego de quantidades vultosas de dinheiro nesses negócios pode indicar lavagem de dinheiro, avaliam especialistas.

No vídeo, o PT chama o caso de "escândalo tamanho família".

No último fim de semana, a campanha de Lula lançou um vídeo que diz:

"Mansão de 20 mil metros quadrados no interior de São Paulo; mansão no Rio de Janeiro; mansão de 6 milhões em Brasília. Esses são apenas 3 dos 107 imóveis comprados pela família Bolsonaro desde sua entrada na política"

"A investigação da imprensa revelou outro escândalo: 51 desses imóveis foram pagos em dinheiro vivo, no valor atualizado de 25 milhões. De onde vem tanto dinheiro vivo da família Bolsonaro? É um escândalo tamanho família", finaliza o vídeo.

Para a campanha de Bolsonaro, a peça utiliza "mecanismos sofisticados de indução de pensamentos negativos", degrada a "boa imagem" de Bolsonaro e tenta imputar a "sensação de que ele e seus filhos são agentes políticos desonestos", "podendo produzir nefasto efeito multiplicador na rede mundial de computadores".



