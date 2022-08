Reproduçao TV Globo PM pisa em pescoço de mulher negra em SP em maio de 2020

Uma decisão do tribunal da Justiça Militar de São Paulo absolveu nesta terça-feira (23), por três votos a dois, o soldado João Paulo Servato, policial militar de São Paulo.

Ele foi filmado pisando no pescoço de uma mulher negra em Parelheiros, na Zona Sul, em 30 de maio de 2020, mas o caso foi revelado pelo Fantástico apenas em julho do mesmo ano.

O Ministério Público do Estado de São Paulo sustentou que Servato cometeu quatro crimes, entre eles lesão corporal, abuso de autoridade, falsidade ideológica e inobservância de regulamento .

Seu colega de trabalho, o cabo Ricardo de Morais Lopes, foi denunciado por dois crimes: falsidade ideológica e inobservância de regulamento , porém ambos foram absolvidos e devem voltar às atividades na segurança pública do estado.

Entenda o caso:

As imagens divulgadas pelo Fantástico na época da denúcia, mostram um policial militar pisando sobre o pescoço da comerciante, ela estava deitada no asfalto.

Em outro vídeo, um PM surge com arma apontada para um rapaz, que levanta a camiseta para mostrar que estava desarmado. Os policiais afirmaram que foram agredidos pela mulher com uma barra de ferro, o que não é revelado pelas imagens de vídeo.

Em 29 de junho, a comerciante precisou realizar cirurgia para colocação de três pinos, poís quebrou a tíbia após um dos PMs derrubá-la no chão.

