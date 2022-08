Reprodução/TV Globo - 22.08.22 Bolsonaro mostra a mão com cola durante o Jornal Nacional

Ao defender acordos com centrão, Bolsonaro diz que Bonner o incentiva a ser ditador durante entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (22).

O apresentador questionou a mudança de discurso do presidente ao criticar o 'centrão' nas eleições anteriores e hoje destinar cargos e fazer acordos com as bancadas na Câmara do Deputados e no Senado Federal.

"Os partidos de centro fazem parte de grande parte da base do governo, para que nós possamos avançar em reformas, como temos avançado em muitas coisas como, por exemplo, através do centrão nós conseguimos um Auxílio Brasil de R$ 600,00 para 20 milhões de famílias", disse Bolsonaro.

