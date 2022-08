Outras regiões do Brasil podem ser impactadas pelo frio com menos intensidade

A partir desta sexta-feira (19), a passagem da frente fria terá impacto em todas as Regiões do Brasil, de diferentes formas e intensidade, segundo previsão. Ela influenciará o Amazonas, o norte de Goiás, além do Distrito Federal e o norte do Sudeste, atingindo o Espírito Santo.