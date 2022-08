Reprodução/ O Globo Faraó dos Bitcoins

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como "Faraó dos Bitcoins", o vereador da cidade de Búzios, Lorram Gomes da Silveira, e Carlos Alexandre da Silva, pelo crime de lavagem de dinheiro.

O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), realizam, na manhã desta sexta-feira (19), a operação Cryptolavagem, que visa cumprir mandados de busca e apreensão contra os denunciados na cidade da Região dos Lagos. Foram apreendidos R$ 48 mil em espécie na casa do parlamentar.

Glaidson está preso desde agosto de 2021, quando foi alvo da operação Kryptos, que prendeu o dono da GAS Consultoria, empresa acusada de fraudes envolvendo o mercado de criptomoedas.

Na ocasião, agentes encontraram, na casa do ex-garçom, mais de R$ 13 milhões em espécie, em diferentes moedas, além de barras de ouro e carros importados, como um Porsche e uma BMW.

