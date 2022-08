Reprodução/Instagram Fernando Haddad

Fernando Haddad minimizou, durante sabatina organizada pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), nesta sexta-feira (19), a operação do Ministério Público, em janeiro de 2022, que investigava possíveis desvios de recursos na área da saúde envolvendo seu aliado e atual candidato ao Senado Márcio França, durante a gestão como governador em 2018.

Em resposta o político afirmou: "Eu me solidarizei com o Márcio França naquela operação, por que eu acho que a operação que foi feita, ela não condiz com o Estado Democrático de Direito, vou explicar por que. Quando você faz uma busca e apreensão na casa de alguém, você tem que ter um único objetivo, que é conseguir uma prova...como é que você justifica, três anos, quatro anos depois, da abertura de um inquérito o pedido de busca e apreensão? Não faz sentido, disse."

Na época, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Corregedoria de Administração de São Paulo diziam que, em setembro de 2021, teriam encontrado indícios de que Marcio França e o irmão dele tenham sido beneficiados pelo dinheiro desviado da saúde pública do estado de São Paulo, entre abril e dezembro de 2018, quando substituiu Geraldo Alckmin, que na época saiu candidato à Presidência pelo PSDB.

Defendendo França, Haddad ainda mencionou os processos abertos contra ele em 2018, pouco antes das eleições, em que era acusado de corrupção e lavagem de dinheiro a partir do acordo de delação premiada de Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC Engenharia.

"Vocês lembram em 2018? Entraram com três processos contra mim, faltando trinta dias para as eleições. Alguém perguntou pra onde foi o destino desses três processos? A lata do lixo, afirmou."

Naquele ano, a 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) rejeitou, o recurso do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para reabrir uma ação penal contra Fernando Haddad.

Quem é Fernando Haddad?

Fernando Haddad, de 59 anos, é um acadêmico, advogado, professor e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Haddad iniciou sua carreira na política em São Paulo, ao tornar-se chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na gestão da prefeita Marta Suplicy. Em 2003, o professor passou a integrar o Ministério do Planejamento no Governo Federal. Um ano depois, ele assumiu o cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Educação.

Em 2005, o político assumiu oficialmente o MEC. Já em 2012, Haddad foi eleito prefeito da cidade de São Paulo vencendo no segundo turno o candidato José Serra do PSDB.

Em 2018, Fernando Haddad lançou sua campanha como candidato à Presidência da República, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir a candidatura de Lula. No entanto, após disputa no segundo turno, o político perdeu para seu adversário, Jair Bolsonaro, que concorria pelo Partido Social Liberal (PSL).

Veja algumas das principais propostas do candidato:

Assistência Social

Instituição da Renda Básica de Cidadania no estado por etapas, priorizando os mais necessitados;

Institucionalização do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) paulista, com comando unificado e coordenação regionalizada da política de assistência social;

Ampliação e qualificação dos programas estatuais de transferência de renda, complementando benefícios federais;

Fortalecimento do Fundo Estadual de Assistência Social;

Saúde

Recuperação dos investimentos em saúde;

Prioridade à atenção integral, combinando ações de promoção, prevenção, atenção, reabilitação e vigilância em saúde;

Universalização do SAMU-192 e das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) em todas as regiões do estado;

Investimento em atenção especializada, integrando ambulatórios de especialidades, hospitais públicos, filantrópicos e universitários;

Modernização do sistema de saúde, para agilizar o serviço e aumentar sua capilaridade e eficiência;

Uso da telesaúde para reduzir filas;

Implantação de medidas para reduzir mortalidade materna, garantindo direito ao pré-natal e ao parto humanizado;

Reforço da saúde do idoso, com acesso a consultas, exames, procedimentos e medicamentos;

Educação

Prioridade à alfabetização na idade certa para as crianças;

Ampliação de creches;

Investimentos na infraestrutura das escolas, para garantir acesso a equipamentos adequados e inclusão digital;

Políticas de diversidade para acesso a bolsas de pesquisa e vagas em cursos de pós-graduação;

Criação do Plano Estadual de Permanência Estudantil para diminuir a evasão em universidades;

Investimento em pesquisa, internacionalização e extensão universitárias;

Segurança pública

Garantia de melhores condições de trabalho e salários para policiais, com formação continuada e suporte psicossocial aos profissionais;

Criação de um plano de metas, pactuado com trabalhadores de segurança pública e policiais, para redução da letalidade e da criminalidade, aumento da resolução de crimes;

Recomposição do quadro profissional das polícias e valorização da carreira;

Investimento em tecnologia e inteligência;

Criação de novos protocolos operacionais para as polícias, com o objetivo de diminuir a letalidade policial, que atinge principalmente jovens negros de periferias;

Inclusão de disciplina sobre racismo estrutural nas escolas e academias das polícias;

Fortalecimento das ouvidorias das polícias;

Ampliação da colocação de câmeras nas fardas dos policiais;

Criação de uma força tarefa permanente, com polícias, Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal, para combate ao crime organizado e o tráfico de drogas;

Reforço ao policiamento comunitário e preventivo, criando o Policiamento de Proximidade;

Criação do Programa Estadual de Prevenção a Mortes Violentas;

Criação de uma nova política de drogas, intersetorial, com investimentos nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e em ações de redução de danos com base nos “3Ts” (teto, trabalho e tratamento);

Infraestrutura e transporte

Reforço de investimentos públicos e parcerias público-privadas para infraestrutura, priorizando habitação, estruturas de educação e saúde, transporte público metropolitano e saneamento básico;

Apoio e expansão de experiências de produção de energia limpa, como fazendas de geração de energia solar no Oeste de São Paulo e de biomassa nas regiões Central e Norte do estado;

Investimentos na infraestrutura de transporte, prioritariamente em projetos de baixo carbono;

Expansão do transporte sobre trilhos pelo estado, aumentando gradualmente a integração entre modais de transporte;

Melhoria de estradas vicinais;

Habitação e saneamento

Fortalecimento da defesa civil para atuação em áreas de risco, melhorando a resposta a desastres;

Ampliação do investimento público em habitação, assim como fortalecimento de parcerias com o governo federal e governos municipais;

Atualização do mapeamento das áreas de risco de desastres socioambientais;

Fortalecimento do papel do Estado no provimento de serviços de saneamento, ampliando os investimentos na Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O investimento privado seria utilizado para complementar a cobertura em áreas desprovidas de serviços;

Direitos Humanos

Atualização do Plano Estadual de Direitos Humanos;

Defesa da reforma psiquiátrica;

Combate à tortura em todos os espaços;

Construção de políticas estaduais intersetoriais para enfrentamento ao trabalho escravo;

Desenvolvimento

Ampliação do crédito para micro e pequenas empresas, por meio do Banco do Povo e do Desenvolve SP;

Investimento em ciência e tecnologia para aumentar a produtividade e a competitividade da cadeia agropecuária;

Serviços públicos

Fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e do Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor);

Ampliação da oferta de serviços 100% digitais, reduzindo a burocracia, o custo e o tempo de espera.

Cultura

Fomento da cultura popular, das identidades regionais e das periferias por meio de investimentos em cultura.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.