Reprodução Youtube / 17.08.2022 Ex-presidente Lula em entrevista a Rádio Super / 17.08.2022

O ex-presidente Lula (PT) e também candidato à vaga ao Planalto, comentou em entrevista Rádio Super de Minas Gerais na manhã desta quarta-feira, que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) estava desconfortável durante a cerimônia.

“Bolsonaro estava muito incomodado porque ouviu tantas vezes a palavra democracia, ele ouviu tantas críticas ao autoritarismo, às fake news. Cada discurso que falava um pouco de democracia era visível a cara dele de constrangimento", disse Lula

Lula aproveitou o microfone para elogiar o ministro Alexandre de Moraes, desafeto do atual presidente, afirmando que com a posse de Moraes à presidência do TSE as urnas eletrônicas estão protegidas.

Um detalhe observado pelo petista foi a falta de disposição de Bolsonaro para aplaudir os discursos realizados durante a cerimônia.

"Ele quase que não bateu palma pra nenhum discurso, ele com muita má vontade ficava em pé para aplaudir as pessoas quando elas se levantavam. Eu compreendo esse comportamento porque ele passou o tempo inteiro desaforando a Justiça Eleitoral, ele passou o tempo inteiro desacreditando a urna eletrônica, tentando desmoralizar as instituições”.





