O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse que 'aconteceu um Bolsonaro no meio do caminho' ao responder pergunta sobre aliança entre Lula (PT) e o candidato à vice-presidência, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que anteriormente era filiado ao PDSB.

Durante sabatina na rádio CBN na manhã desta quarta-feira (17), Haddad explicou que uma das razões pela aliança, até então inesperada, está no cenário atual que mantém Bolsonaro como protagonista e adversário.

"Quem está na linha de frente, dando a cara a tapa. É difícil construir soluções que não parecem óbvias. Não era óbvio para ninguém há um ano atrás, que o Lula e o Alckmin estariam na mesma chapa. Entre uma coisa e outra aconteceu o Bolsonaro", disse.

Ele afirmou que caso a vitória de Jair Bolsonaro (PL) ao Planalto não tivesse acontecido, talvez essa aliança não teria existido, permanecendo alternancias de poder entre PT e PSDB.

"Se não tivesse acontecido o Bolsonaro, talvez nós tivessemos naquela boa aliança de poder, PT e PSDB, que tava precisando de uma chacoalhada mesmo. Mas foi dada a um extremista, completamente desqualificado, à presidência da República e colocar o país em risco", explicou.

