Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Fernando Haddad criticou Edir Macedo

O candidato petista Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (17) durante sabatina dos jornais O Globo, Valor e rádio CBN, que o Partido dos Trabalhadores 'tem dificuldades de governar em São Paulo'.

"O PT teve uma dificuldade programática de dialogar com todo o estado, principalmente por (já) conversar com as cidades já governadas pelo partido. Mas faltava um discurso mais abrangente", afirmou.

Haddad também disse que sua equipe de campanha agora "acertou a mão" e que aposta em um "arco de aliança" com objetivo de quebrar 'a resistência a um governo petista no estado e vencer as eleições'.

O candidato se esquivou de perguntas sobre sua gestão na prefeitura de São Paulo, que chegou a ter a pior avaliação entre as gestões municipais do PT à época e o pior desempenho em pesquisa do Vox Populi encomendada pela TV Bandeirantes no fim de seu mandato em 2018.

Haddad também defendeu a aliança Lula-Alckmin e justificou essa parceria inesperada ao surgimento de Jair Bolsonaro (PL) no cenário político nacional.

"Tem um Bolsonaro no meio de caminho", disse o candidato sobre a aliança.

