Reprodução Youtube - 17.08.2022 Lourdes Melo (PCO) durante debate na TV do Piauí - 17.08.2022

Candidata ao governo do Piauí, Lourdes Melo (PCO), viralizou nas redes sociais durante sua participação no debate entre os candidatos exibido pela TV Cidade Verde, em Teresina, capital do estado.

A candidata provocou o apresentador de TV Joelson Giordani durante o programa em um episódio no mínimo inusitado e cômico.

Logo no início do terceiro bloco, o apresentador anuncia o nome de Lourdes, pedindo para que se dirigisse ao microfone. Pelas regras do dabate, Melo teria 30 segundos para realizar uma pergunta a um dos candidatos presentes.

A candidata então começa sua fala com um comentário que é logo interrompido. "Então, a gente vem para um debate desse...".

Nesse ponto o mediador então corta e toma a palavra, deixando a candidata visivelmente incomodada.

"A pergunta, por favor, candidata. Para quem a senhora quer fazer a pergunta?"

Lourdes responde na invertida e deixa o apresentador constrangido. "Ah, você quer me calar? É porque eu tenho que...", afirmava a candidata do PCO então seu microfone é cortado.

"Ah, você quer proteger os candidatos?", questionou ela, na sequência. "Pelo contrário, eu quero que a senhora diga para quem vai fazer a pergunta", respondeu o apresentador.

A candidata explica na sequência, que teria traziso uma "cola" por desconhecer o nome de alguns candidatos presentes.

"Aquele candidato ali é da polícia, né?" questiona e aponta para outro candidato, o coronel Diego Melo (PL).

Com o vídeo que viralizou nas redes, Lourdes Melo entrou lista de assuntos mais comentados do Twitter.

