Antonio Augusto/Secom/TSE Cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do TSE

O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que seu maior rival nas eleições de 2022 até o momento, Jair Bolsonaro (PL), ficou incomodado e constrangido na posse de Alexandre Moraes à frente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

As declarações de Lula ocorreram durante uma entrevista à Rádio Super, de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (17).

Para o evento, que aconteceu nesta terça (16), Moraes convidou Bolsonaro e todos os ex-presidentes da República. Com isso, colocou o atual chefe do Planalto e Lula, principais adversários da eleição deste ano, frente a frente.

“O Bolsonaro estava muito incomodado porque ele ouviu tantas vezes a palavra democracia, ouviu tantas críticas ao autoritarismo, tantas críticas a fake news, que ele estava muito incomodado”, disse o petista.

“Cada discurso que falava um pouco de democracia, era visível a cara dele de constrangimento. Ele quase que não bateu palma para nenhum discurso”, afirmou o ex-presidente.

Na visão de Lula, esse constrangimento seria porque “foi um ato de fortalecimento do processo de Estado de direito democrático no Brasil, foi um ato em que a gente valorizou muito a questão de democracia”.

“Ele passou o tempo inteiro desaforando a Justiça eleitoral, desacreditando a urna eletrônica, tentando desmoralizar as instituições”, disse Lula.

“Foi um ato muito forte ontem de defesa da democracia e por isso o presidente estava muito incomodado porque ele não gosta de democracia”, declarou.

