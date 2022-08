Reprodução/Twitter @DudaSalabert Vereadora trans de Belo Horizonte Duda Salabert

A vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) denunciou ter recebido novas ameaças contra a sua vida, nesta quarta-feira.

Segundo ela, uma carta de recortes de jornais com mensagens homofóbicas e nazistas rabiscadas chegou ao seu gabinete na câmara municipal. Por conta das ameaças, que começaram no início deste mês, ela contará com escolta armada da Guarda Municipal de BH.

Ainda de acordo com a candidata, ela contará com carro blindado e colete a prova de balas, fornecidos pelo partido, para ir aos eventos de campanha.

A assessoria da vereadora disse ainda que ela foi alvo de outras três ameaças por e-mail nos últimos dias. Após a primeira ameaça, datada do dia primeiro, o prefeito de BH Fuad Nomad (PSD) garantiu à vereadora que ela teria escolta da Guarda Municipal.

As imagens mostram recortes de jornais rabiscados com suásticas, menções a Hitler e ataques à vereadora. Ataques a figuras políticas como o candidato à presidência Lula (PT), o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco (PSD) e o ministro do STF Alexandre de Moraes também estão no material. Há menções ainda a Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão morto em julho.



De acordo com a vereadora, não foi essa a primeira vez que ela recebeu ameaças do gênero. Em fevereiro de 2021, ela diz ter sido demitida de uma escola em que dava aulas por ameaças semelhantes enviadas ao e-mail do colégio.

"Eles enviaram na época e-mails para a escola onde eu trabalhava dizendo que transformariam a escola em um mar de sangue caso eu continuasse dando aula lá", conta a vereadora na publicação.

