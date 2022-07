Reprodução 25.07.2022 Projeto Social Edital Toyota

A Fundação Toyota do Brasil divulgou a execução de um novo edital para seleção de projetos que poderão receber aporte de até R$ 100 mil para execução de diversas atividades voltadas para educação em áreas de vulnerabilidade social.

Ao todo serão selecionadas três organizações que precisam comprovar alguns crítérios básicos com "pelo menos, dois anos de atuação e foco na formação de cidadãos, visando a empregabilidade, redução do impacto das desigualdades sociais e contribuição com a promoção e valorização nacional da diversidade, prioritariamente em relação a mulheres, população negra, pessoa com deficiência e LGBTQIA+", diz o edital.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação até o dia 23 de agosto. Os projetos ganhadores do edital serão anunciados até o final de outubro.

