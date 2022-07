Reprodução/Instagram 17.07.2022 Alckmin e Lula durante evento de campanha

Até agora de mãos dadas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos eventos de pré-campanha, o vice da chapa, Geraldo Alckmin (PSB), planeja uma série de agendas solo a partir de agosto. A estratégia é ampliar o apoio que falta ao petista em setores como o agronegócio e o empresariado.

O vice de Lula só começará a viajar depois do dia 5 de agosto, prazo final para o registro das candidaturas. Esse calendário foi planejado para evitar constrangimentos em locais onde PT e PSB ainda negociam alianças.

Essa investida do ex-governador de São Paulo ocorrerá em estados onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém uma forte base de apoio como Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Na equipe do ex-governador paulista, uma das premissas do roteiro é evitar qualquer movimento que possa incomodar dirigentes e o pré-candidato do PT.

